Coupe du monde de basket: les Européens font de la résistance

La Serbie a créé la première sensation de la journée vendredi en offrant une démonstration de force sur le plan défensif faisant complètement déjouer l’équipe canadienne. Offensivement, les Serbes se sont montrés très solides aussi dans le sillage de leur meneur NBA Bogdan Bogdanovic (23 points). Le collectif serbe a eu la mainmise sur le match du début à la fin pour l’emporter 95-86. Même privée de deux pièces maîtresses comme Nikola Jokic (champion NBA avec Denver) et de Vasilije Micic (Oklahoma City), la Serbie a forcé les portes d’une finale quelque peu inattendue.

Quelques heures plus tard, ce fut au tour de l’Allemagne de déjouer les pronostics en se payant le scalp de la Team USA au bout d’un match ultra-offensif (111-113). De quoi mettre fin à la mission reconquête des États-Unis qui devront encore patienter au moins quatre ans pour glaner un 6e titre de champions du monde. Le désintérêt des grandes stars NBA pour cette compétition, et plus intéressées par les JO, a encore une fois engendré un flop, quatre ans après l’élimination en quarts de finale.

Face à cet effectif américain en manque d’expérience internationale, les Allemands ont remarquablement saisi leur chance. La mAnnschaft va prendre part à sa toute première finale mondiale. Et comme en 2019, en Chine, c’est une finale 100 % européenne à laquelle on aura droit.

"Le jeu s'est mondialisé depuis 30 ans. Ces matchs sont difficiles à gagner, le Mondial et les Jeux olympiques sont difficiles à gagner, ce n'est plus comme en 1992 (NdlR : la Dream Team aux JO de Barcelone). Toutes les équipes ont progressé", a souligné Steve Kerr, le coach US, après l'élimination. Comme pour rappeler qu'il n'est plus vraiment question de parler d'hégémonie américaine en basket désormais.