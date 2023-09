Coupe du monde : Schröder, successeur de Dirk Nowitzki en quête de rédemption

Pour la première fois depuis 2002, l’Allemagne figure à nouveau dans le dernier carré d’un Mondial. Il y a 21 ans à Indiana, la Mannschaft avait pu compter sur un certain Dirk Nowitzki, élu MVP du tournoi à 24 ans, pour terminer sur la troisième marche du podium. Depuis la retraite internationale de la plus grande légende allemande de l’histoire en 2015, c’est au tour de Dennis Schröder d’assumer le rôle de leader “made in NBA” en équipe nationale. Avec un certain succès puisque l’Allemagne est montée en puissance ces dernières années avec une médaille de bronze à la clé lors de l’Euro 2022.