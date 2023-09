Surprise au mondial de Basket: l'Allemagne élimine les Etats-Unis et file vers sa première finale (113-111)

Alors que la Team USA, en quête de rédemption après son élimination en quarts de finale au Mondial 2019, n'a donc pas réussi sa mission. Les champions olympiques en titre avaient réduit l'écart à une seule unité à 90 secondes du terme (107-108) alors qu'ils étaient menés de 12 points trois minutes plus tôt (94-106), mais ils ont manqué de conclure dans les derniers instants.

La Serbie a quant à elle remporté son match contre le Canada grâce à une excellente première mi-temps. En menant 52-39 au repos, les Serbes se sont mis à l'abri du retour canadien.

La finale entre Allemagne et Serbie aura lieu dimanche à 14h40 (heure belge) à Pasay, dans le Grand Manille aux Philippines. La petite finale, aux accents nord-américains avec une confrontation États-Unis contre Canada, aura lieu plus tôt dans la journée, à 10h30, toujours au Mall of Asia Arena, où se déroule l'ensemble de la phase à élimination directe.