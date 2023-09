LeBron James veut aller aux JO de Paris avec une Dream Team

”On n’est plus en 1992 (NdlR : année où la Dream Team américaine écrasait tout aux JO de Barcelone), avait souligné le coach Steve Kerr après la défaite en demi-finale du Mondial face à l’Allemagne. Le basket s’est mondialisé et les matchs sont bien plus difficiles à gagner.”

Il a bien sûr raison mais le fait est que les grands noms américains de la NBA portent généralement peu d’intérêt au championnat du monde. Ceux-ci préfèrent largement sacrifier leurs vacances d’été et enfiler la vareuse nationale quand il s’agit des JO. Une médaille olympique revêt bien plus de valeur à leurs yeux.

En ce sens, on peut donc s’attendre à voir la grosse armada débarquer à Paris l’été prochain avec l’objectif de glaner un cinquième titre olympique consécutif. Déjà sacré en 2008 et 2012, LeBron James serait, selon le média The Athletic, partant et aurait même déjà contacté et convaincu plusieurs stars comme Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum et Damian Lillard notamment afin de former une nouvelle Dream Team.

Pour LeBron James, les Jeux de Paris 2024 feraient en quelque sorte office de tournée d’adieu internationale. Et il souhaite évidemment s’entourer du mieux possible pour que celle-ci soit couronnée d’une médaille d’or.