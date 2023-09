Belgian Cats - Les Belgian Cat tête de série pour le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2025

Les Belgian Cats ont été versées dans le Pot 1 avec l'Espagne, la France et la Serbie. Les nations du Pot 1 se retrouveront dans un groupe avec des équipes du Pot 4 (Lettonie, Ukraine, Croatie et Pologne), du Pot 5 (Lituanie, Portugal, Israël et Pays-Bas- et du Pot 8 (Macédoine du Nord, Irlande, Autriche et Azerbaidjan).