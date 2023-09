Julie Vanloo s’engage avec Galatasaray

La saison dernière, la Flandrienne a compilé 11,4 points et 5,6 assists de moyenne dans le championnat de France et 9 points et 8,2 assists de moyenne en Eurocoupe FIBA où Montpellier avait été éliminé en huitièmes de finale par Galatasaray.

Cet été, Vanloo a brillé lors de l’Euro où les Belgian Cats ont remporté le premier trophée de leur histoire. Avec 16,2 points, 3,2 assists et 2,7 rebonds de moyenne, elle avait été élue dans le meilleur cinq du tournoi aux côtés d’Emma Meesseman et Julie Allemand.