Manu Lecomte explique les raisons de son arrivée à Liège Basket : “Aucun autre club belge n’aurait pu m’offrir un tel contrat”

Il y a un an, vous aviez confié qu’un retour en Belgique n’était pas une option pour vous ? Qu’est-ce qui a changé depuis ?

”Un club comme Liège a complètement changé de visage avec l’arrivée des nouveaux patrons en cours de saison dernière. La vision est bien différente aussi, avec une mentalité plus à l’américaine et beaucoup d’ambition à court et moyen termes. Le discours du GM et du proprio m’a convaincu. Ils avaient absolument besoin d’un meneur confirmé (NdlR : Angel Rodriguez est actuellement indisponible à cause d’une blessure) et leur proposition était très intéressante financièrement. Je pense qu’aucun autre club en Belgique pourrait se permettre une telle offre.”

guillement "Je ne sais pas du tout ce qui se passera à la fin de mon contrat."

Le fait d’avoir signé un contrat court, jusqu’en janvier, signifie-t-il que Liège ne sera qu’une première étape cette saison ?

”Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui se passera à la fin de mon contrat. C’était important pour moi de conserver une possibilité de sortie en janvier au cas où une opportunité intéressante de l’étranger devait se présenter à ce moment-là. Mais je n’y pense pas, je suis totalement focus sur ma mission à Liège qui sera d’aider le club à être directement compétitif. Je préfère être dans cette situation plutôt que de devoir continuer à m’entraîner individuellement en attendant une offre satisfaisante de l’étranger. C’est un bon deal pour moi et pour le club.”

Quelles seront vos ambitions sur les plans collectif et personnel ?

”L’équipe possède beaucoup de qualité et je ressens une grande faim collective au sein du groupe. Si aucun objectif précis m’a été annoncé en termes de résultats, le but sera d’être très compétitif dès le début de saison et de continuer à progresser. Il y a encore des automatismes à travailler au sein de l’équipe car plusieurs joueurs, dont moi, sont arrivés sur le tard. C’est difficile pour moi de situer notre réel niveau dans le sens où je ne connais pas bien la compétition. Sur le plan personnel, il faudra que j’apporte du leadership sur le terrain en performant à mon meilleur niveau.”

Vu votre statut, les attentes autour de vous seront grandes de la part du public belge. Cela rajoute une pression supplémentaire ?

”Non pas spécialement. Je compare un peu cette situation à celle qui est la mienne en équipe nationale. Avec les Belgian Lions aussi, les gens attendent de moi que je sois un leader en termes de performances. Ce sera la même chose avec Liège.”

Vous retrouvez Kevin Tumba comme coéquipier, que vous aviez côtoyé en équipe nationale et à Murcie en Espagne.

”On se connaît très bien et c’est sympa de pouvoir à nouveau faire équipe ensemble. Il sera lui aussi un des leaders de l’équipe. En outre, on affrontera aussi pas mal d’autres joueurs passés par l’équipe nationale belge. Ce sera assez particulier…”

Vous êtes impatient de débuter ce nouveau chapitre avec Liège ?

”Je pense qu’il n’y a pas que moi qui m’en réjouis. J’ai reçu énormément d’appels et de messages après l’annonce de ma signature. Les gens sont à la fois surpris et contents de pouvoir venir me voir jouer en Belgique.”