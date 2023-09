Belgian Cats : la Belgique entamera ses qualifications pour l'Euro 2025 par un duel à domicile

Les Belges, tenantes du titre, joueront ensuite le 7 novembre 2024 contre la Lituanie et seront en Pologne trois jours plus tard. La dernière fenêtre internationale se jouera en février 2025 avec un match contre l'Azerbaïdjan le 6 et un déplacement en Lituanie le 9.

Le premier de chacun des 8 groupes de quatre équipes ainsi que les 4 meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l'Euro 2025 qui se déroulera dans quatre villes, en Italie, en Allemagne, en République tchèque et en Grèce (où se jouera la phase finale, à Athènes). Seuls 12 pays obtiendront leur qualification sur le terrain. Italie, Allemagne, République tchèque et Grèce sont qualifiés d'office. Ils sont par ailleurs regroupés dans un groupe et joueront aussi des matches comme en qualifications.

La Belgique, devenue 6e nation mondiale, passant devant la France pour la 2e fois de l'histoire du ranking FIBA, accueillera dans l'intervalle un groupe qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, du 8 au 11 février 2024 à Anvers, dont le tirage au sort aura lieu le 5 octobre à Sopron, Hongrie.