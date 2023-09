BNXT League: le collectif à Mons, les individualités à Liège

En attirant quelques noms ronflants cet été comme Manu Lecomte, meneur et capitaine de l’équipe nationale belge, et Olivier Troisfontaines, de retour dans sa ville après avoir conquis quatre titres avec Ostende, Liège Basket a marqué le coup durant l’intersaison. Et il n’y a pas que dans son noyau que le club liégeois a tenu à se distinguer. Il y avait aussi du beau monde dans les tribunes du Country Hall pour la première de la saison à domicile. On a pu apercevoir le rappeur Fresh la Peufra, vainqueur de la première saison de l’émission "Nouvelle école" diffusée sur Netflix. Toumani Camara, le joueur belge drafté en NBA par Phoenix, a profité de son passage en Belgique pour venir assister au match avant de retourner aux États-Unis lundi.