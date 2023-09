Le Brussels débute par une défaite à domicile face à Courtrai : “Surpris par nos manquements défensifs”

”On n’a pas été fidèle à l’identité que l’on veut mettre en place, insistait encore le coach bruxellois. Défensivement, on n’a jamais réussi à installer l’intensité qui devrait être notre marque de fabrique. On s’est laissé déborder en transition défensive par leur vitesse tout en étant dominés physiquement. Nos adversaires en voulaient plus que nous. J’ai été surpris par ce manque d’envie défensive. Ça a commencé par une communication déficiente, c’est la base de tout.”

guillement On pensait être prêt, mais on ne l'était pas assez."

De propos corroborés par son capitaine, Alex Libert dont le bon match offensif (15 points et 2 assists) a été effacé par les errements de l’autre côté du terrain. “On pensait être prêts mais les 94 points encaissés ont démontré qu’on ne l’était pas assez. On voulait tous bien faire mais ça n’a pas réussi aujourd’hui, il y a eu beaucoup trop de manquements défensifs. Des choses qu’on a pourtant travaillées et très bien faites durant la préparation. On n’a pas su le reproduire cette fois. Il y avait trop de déchet dans notre repli. On avait un temps de retard sur tout.”

Malgré tout cela, le Brussels a pourtant fait la course en tête pendant la majorité du temps au cours des 30 premières minutes, avant de s’écrouler complètement dans la dernière ligne droite. “C’est une déception car on avait à cœur de bien faire pour la première à domicile, poursuit Alex Libert. Mais on va continuer à travailler. Il y a du boulot et on est prêts à se retrousser les manches.”

”On sait ce qu’on ne doit plus faire. Il y a quelques ajustements à opérer pour la suite. Mentalement, on devra être mieux préparés pour aborder le match avec plus d’envie”, conclut Serge Crevecoeur qui se rendra avec ses troupes à Louvain samedi prochain.

BRUSSELS – COURTRAI 86-94

Brussels : 19/37 (2 pts) ; 9/28 (3 pts) ; 21/29 (lfs) ; 26 rbs ; 18 ass ; 20 ftes. WATSON-GAYLE 12, LIBERT 15, HAZARD 4, HORVATH 19, DESIRON 15, Harris 8, Deroover 2, Kotrulja 0, Ntesa 0, Hanquiez 4, Ambrose 7.

Courtrai : 31/43 (2 pts) ; 7/20 (3 pts) ; 11/17 (lfs) ; 34 rbs ; 21 ass ; 22 ftes. GARDNER 17, ATKINSON 14, BURTON 11, PERRY 17, POUEDET 0, Coucke 3, Brussen 4, Tomsick 11, D’Espallier 7, De Ridder 10, Isebaert -.

Arbitres : MM. Martin, Delange, Mylle.

Quarts : 24-20, 20-22, 20-21, 22-31.