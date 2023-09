"Liège Basket doit devenir une référence"

"Je suis passionné de basket depuis l'âge de 5 ans (NdlR : il a commencé à Belleflamme avant de passer par Huy, Esneux et la Vaillante Jupille). Par après, mes études ont pris le pas sur mes loisirs. J'ai ensuite débuté une carrière d'avocat spécialisé en entreprises. J'y ai engrangé pas mal d'expérience en management. Je peux donc maintenant utiliser ces compétences dans le monde du basket. Quand Monsieur Cambo et son conseiller David Putterie, qui nous a mis en contact, m'ont sollicité, je n'ai donc pas hésité."

D'autant que le défi s'annonce alléchant au sein d'un club dont les ambitions sont décuplées à tous niveaux cette saison grâce aux gros moyens mis en place pour viser le top 4 de la compétition. "Le club vise l'excellence sportive avec des grosses ambitions à moyen et long termes. Tout cela à Liège, d'où je suis originaire. Toutes les cases sont cochées. Mais je dois encore apprendre chaque jour dans mon nouveau rôle. Connaître de mieux en mieux le fonctionnement d'un club de basket de haut niveau et les gens qui le composent."

François Ancion a déjà pu savourer une soirée de victoire lors de l'ouverture de championnat face à Mons au Country Hall où Liège Basket a la garantie de pouvoir évoluer toute cette saison. "Les dirigeants ont fait ce qu'il fallait pour bâtir une équipe compétitive et faire valoir de belles ambitions sportives. Mais on n'en est encore qu'au début de la saison. L'équipe comme l'ensemble du club doivent devenir encore plus fort jour après jour. Le staff et l'équipe au niveau sportif sont en place. Mais pour le reste, on démarre presque de zéro. On est prêt à se retrousser les manches pour être à la hauteur en dehors du terrain aussi."

Et devenir un club référence. "J'ai toujours été un supporter du basket liégeois. Le vivier de notre région en nombre d'affiliés est le plus étendu en Belgique. Liège Basket doit devenir la référence d'excellence et le but de tous les jeunes basketteurs liégeois. L'objectif est de recréer une solide communauté autour de notre projet basket et de faire en sorte que nos matchs à domicile soient un spectacle et une fête à vivre en famille."