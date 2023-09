Maxime Depuydt a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière à Mons : “Je n’ai jamais été en aussi bonne forme”

”Je n’ai eu qu’un petit avant-goût de deux mois à Mons où je suis arrivé en fin de saison dernière, précise-t-il. Ce ne fut pas ma meilleure expérience car le contexte sportif était difficile à ce moment. Mais Mons-Hainaut reste un club assez stable qui a déjà obtenu pas mal de beaux résultats par le passé. J’avais envie d’écrire une nouvelle histoire depuis le début avec les Renards. C’est un nouveau chapitre de ma carrière qui s’est ouvert pour moi ici.”

Si l’endroit et les coachs restent les mêmes, l’équipe autour de lui, en revanche, a bien changé avec une dizaine de transferts entrants actée durant l’été. “J’avoue qu’au début, j’ai eu un petit peu peur en voyant les nombreux changements mais la préparation m’a vite rassuré (NdlR : les Renards ont remporté huit de leurs neuf matchs amicaux d’avant-saison, en plus d’une victoire en Coupe de Belgique à Gembo, une équipe de D2).”

guillement Cette jeune équipe possède une grosse marge de progression."

Ce bel élan a cependant été interrompu suite à la défaite de la semaine passée à Liège en ouverture du championnat. “Ce match a été une vraie déception pour nous par rapport à ce qu’on a pu montrer en préparation. Liège dispose d’une belle équipe sur papier mais n’a pas connu une préparation collective aussi poussée que la nôtre. Il y avait donc un bon coup à jouer en les affrontant dès la première journée. La pression et l’excitation du premier rendez-vous important de la saison ont peut-être joué un rôle.”

Le Brabançon se veut en tout cas optimiste pour la suite. “Cette jeune équipe possède encore une grosse marge de progression. Je suis confiant car les plus jeunes sont à l’écoute des conseils qu’on peut leur donner. Physiquement, nous sommes affûtés car les séances du coach Bosnic sont toujours très intenses et exigeantes. Au niveau de ma condition physique, je n’ai jamais été en aussi bonne forme. Notre force doit provenir de notre intensité collective. On verra à quel rythme l’équipe évoluera avec le temps mais l’objectif minimum est de décrocher une place en playoffs, que ce soit via la phase Élite Gold ou Élite Silver.”