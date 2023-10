Surprise au Media Day de la NBA : Jimmy Butler arrive avec un look improbable (VIDÉO)

Outre le fait qu’il a montré ce look déjanté devant les caméras, c’est aussi ce jour-là que sont prises les photos officielles pour la future saison de NBA.

Mais outre son look, Jimmy Butler a également surpris par ses propos, annonçant que le Heat allait remporter les Finals de NBA cette saison, tout en taclant sévèrement les Wolves du Minnesota où il avait joué en 2017 et 2018 : “Dans ma carrière, il y a eu la période Chicago, ensuite on zappe cette équipe, la période Philadelphie et maintenant Miami”.

Ce n’est pas la première fois que l’ailier du Heat se présente au media day avec un look particulier. Butler avait déjà fait le coup la saison dernière.