BNXT League : Liège veut déclarer forfait à Anvers

C’est une bombe sans précédent à laquelle le basket-ball belge et la BNXT League sont confrontés. Via un communiqué publié ce mardi après-midi, Liège Basket a annoncé déclarer forfait pour son déplacement à Anvers le 28 octobre. La cause de cette lourde décision ? Un arbitrage jugé partial. Et cela déjà depuis la reprise du club par l’investisseur américain Ernie Cambo. Des critiques par rapport à l’arbitrage lui avaient d’ailleurs déjà valu une sanction financière la saison passée.