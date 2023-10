Les premiers mots de Toumani Camara à Portland : “Un chouette endroit qui me rappelle un peu la Belgique”

”J’ai vécu une semaine un peu folle. Je ne m’y attendais pas et j’étais un peu choqué quand on m’a annoncé mon transfert. Mais je suis toujours en NBA. Je vis toujours mon rêve, dans une ville différente, et un décor différent. Portland est un chouette endroit qui me rappelle un peu la Belgique. Le même genre de météo, et pas mal d’espaces verts. J’ai en tout cas hâte de commencer.”

En quelques heures, tout a bien changé pour lui. Il est passé d’une équipe candidate au titre avec des superstars comme Durant, Booker et Beal, à une franchise qui doit maintenant se reconstruire après le départ de Damian Lillard. Et au sein de laquelle il espère évidemment jouer un rôle. “Qu’est-ce que les fans peuvent attendre de moi ? Que je joue dur et que j’apporte de l’énergie. Je peux être utilisé à plusieurs positions, offensivement comme défensivement. La défense est mon point fort. En attaque, il faudra que je m’applique à rentrer les tirs ouverts. Je suis un joueur polyvalent pouvant effectuer un travail dans l’ombre nécessaire pour gagner.”

guillement Je veux mette la belgique sur la carte."

Quel temps de jeu recevra-t-il ? La pré-saison qui vient tout juste de débuter permettra sans doute de se faire une idée plus précise des attentes du coach Chauncey Billups à son égard. “C’est à moi maintenant de montrer ce dont je suis capable à ce niveau. Je veux maintenant faire mes preuves ici et construire ma carrière. Je veux rendre ma famille fière et mettre la Belgique sur la carte.”

Et pourquoi pas le voir porter le maillot des Belgian Lions dès l’été prochain. “Jouer pour l’équipe nationale est très important pour moi. Si, en tant que joueur NBA, je peux attirer plus d’attention sur basket en Belgique, je veux certainement le faire. Il y a beaucoup de choses qui m’attendent maintenant, mais oui je veux absolument jouer pour les Belgian Lions quand le bon moment sera venu.”