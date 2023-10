Les joueurs de Liège Basket ont vécu une semaine très tourmentée : “Faire abstraction et rester professionnel”

Tout a basculé après la défaite (honorable) à Charleroi, actuel leader de la BNXT League. Celle-ci semble ne pas avoir plu au président américain Ernie Cambo qui, depuis la Floride, a fait savoir son agacement par rapport à l’arbitrage en Belgique, qu’il juge trop partial. Allant même jusqu’à annoncer le boycott du déplacement à Anvers prévu le 28 octobre en guise de protestation. Une décision qu’il a prise unilatéralement. Mais qui aurait de lourdes conséquences en termes de sanctions. Si la menace est mise à exécution, Liège sera définitivement exclu de la course aux playoffs a d’ores et déjà averti la Ligue.

Dans ce contexte, c’est une semaine assez tourmentée qu’ont connue le staff et les joueurs qui n’avaient pas été mis au courant en amont. “On a appris tout ça via les réseaux sociaux et la presse, explique l’ailier liégeois Olivier Troisfontaines. On se pose évidemment des questions par rapport à la suite. Mais on doit essayer de faire abstraction de tout ça et de rester professionnel.”

guillement On a parfois le sentiment d'encore être en période de préparation."

La lourde défaite encaissée face au Brussels (59-85) mercredi a cependant peut-être déjà traduit un certain malaise psychologique. Auquel vient s’ajouter l’absence de plusieurs joueurs importants. L’ailier américain Avelon John, touché au front lors du match à Charleroi et commotionné, a fait l’impasse face au Brussels en milieu de semaine et reste incertain pour le déplacement à Louvain ce samedi. Jamelle Hagins, qui s’entraîne mais reste bloqué par un problème administratif, devrait faire son retour en match la semaine prochaine pour renforcer la raquette. Alors que le meneur Angel Rodriguez, blessé à la cheville lors de son passage au Porto Rico cet été, revient en Belgique ce samedi mais devra encore patienter quelques semaines avant de rejouer.

”Ce n’est pas facile d’essayer de construire quelque chose actuellement. On a le sentiment parfois d’encore être en période de préparation et de rodage au niveau de l’équipe, poursuit Olivier Troisfontaines. Mais, en même temps, tous les matchs sont importants en vue d’une qualification pour l’Elite Gold. On devra donc réagir à Louvain en voulant prendre notre revanche par rapport au niveau de jeu affiché mercredi.”