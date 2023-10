Toumani Camara a crevé l'écran pour son premier match avec Portland: "C'est un jeune très mature"

En conférence de presse, Chauncey Billups, coach de Portland, n’a pas manqué de saluer la prestation de Toumani Camara lors de la large victoire de son équipe en présaison face aux New Zeland Breakers (106-66).

L’ailier belge de 23 ans n’a pas manqué ses débuts sous le maillot des Blazers. Drafté en NBA par Phoenix au mois de juin puis transféré dans l’Oregon il y a deux semaines, le rookie n’a pas semblé perturbé, compilant 13 points (5 sur 6 aux tirs), 4 rebonds, 3 assists et 1 interception en un peu moins de 15 minutes passées sur le terrain en deuxième mi-temps.

Seize joueurs ont reçu du temps de jeu dans les rangs de Portland lors de ce premier match de préparation. Et Toumani Camara, fidèle à son profil de jeu, a tout simplement été l’un de ceux ayant eu le plus d’impact sur le parquet. Très efficace dans ses options offensives, il a aussi amené son habituelle énergie en défense et au rebond.

Après une Summer League très réussie sous les couleurs de Phoenix quelques semaines après la draft, le Bruxellois a encore marqué des points aux yeux des coachs en démontrant sa capacité d’adaptation rapide. À ce rythme, celui qui a été désigné homme du match pourrait s’assurer une place de choix dans roster.

Prochain match face à… Phoenix

Pour sa première sortie au Moda Center, Toumani Camara aura donc laissé une bonne première impression au public de Portland. Mais cette belle performance demandera maintenant confirmation face à un adversaire de plus gros calibre. Car l’équipe néo-zélandaise à laquelle les Blazers ont fait face pour débuter leur programme de présaison n’a pas le niveau des équipes NBA.

Jeudi soir, Portland poursuivra son programme de préparation avec la réception des Suns de Phoenix au Moda Center. Une confrontation qui s’annonce beaucoup plus coriace face à l’équipe de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Et un match forcément un peu particulier pour Toumani Camara qui avait passé une grande partie de son été dans les installations de Phoenix avant d’être tradé par la franchise de l’Arizona.