Cette fois, Ostende n’est pas tombé dans le piège au Country Hall de Liège

Un joueur en particulier semble s’être souvenu de son dernier déplacement en Cité Ardente. Et pour cause puisque Pierre-Antoine Gillet est le seul joueur de l’effectif actuel du BCO à avoir été de la partie ce jour-là. En tant que Liégeois d’origine, l’international belge d’Ostende avait donc une revanche à prendre. Il s’est montré chirurgical tout au long du match (21 pts/7 rbs).

Et les visiteurs en ont eu bien besoin pour rester dans le match au moment où Liège s’est permis de prendre 7 points d’avance dans le 2e quart. Sentant le coup jouable, les Liégeois n’ont jamais rien lâché, à l’image de Lemaire et Avelon, diablement efficaces en périphérie, ou encore de Tumba qui terminait le match en écrasant tout sous les anneaux. Le bateau ostendais a bien failli chavirer une nouvelle fois au Country Hall mais les Américains Ahmad et Jefferson ont fini par sauver le capitaine Gergja et son équipage dans les derniers instants.

Technique

Liège : LEMAIRE 13, NOTERMAN 4, LECOMTE 9, TUMBA 10, CAMBO 2, Idawu 4, Avelon 23, Bogaerts 7, Troisfontaines 6, Malu -, Doumbia -, Duchene -.

Ostende : BUYSSE 6, VAN ROSSOM 9, TASS 3, JEFFERSON 18, GILLET 21, Ahmad 13, Nembhard 5, Mennes 2, Pintelon 3, Diop 6, Verstraete -, Baloji -.

Quarts : 16-19, 23-22, 18-17, 21-28.