Toumani Camara impressionne encore son coach Chauncey Billups en NBA : “Il n’a peur de rien, c’est un vrai compétiteur”

En vue lors sa première sortie sous le maillot de Blazers face aux New Zealand Breakers (13 points en 14 minutes), le Bruxellois de 23 ans avait ensuite dû se contenter de 5 petites minutes (0 point) face à Phoenix quelques jours plus tard. Mais il a su rebondir samedi face à Utah en compilant 13 points (1/2 à 2pts, 3/4 à 3pts, 2/3 aux lancers), 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 24 minutes de jeu.

Son coach Chauncey Billups le complimente : “il est prêt à profiter de chaque opportunité”

Sans jamais donné l’impression de forcer les choses, Toumani Camara a livré une nouvelle prestation très aboutie, confirmant les propos de son coah Chauncey Billups qui l’avait décrit comme “un jeune joueur très mature”. Un sentiment qui a encore dû s’accentuer à ses yeux. “Il y a tant de choses à apprécier chez Toumani, a-t-il lâché après le match contre Utah. “Ce que j’aime le plus, c’est est sa dureté. Il n’a peur de rien sur le terrain. C’est un vrai compétiteur. Il est prêt à profiter de chaque opportunité.”

Impressionnant d’efficacité à la fois offensivement et défensivement, l’ailier belge évolue avec beaucoup de confiance. Ce qui lui a permis d’accumuler les minutes en restant presque 25 minutes sur le parquet (4e temps de jeu de son équipe).

J'essaie de prendre du plaisir et jouer avec le coeur."

Énergie défensive, simplicité et justesse de jeu, voilà trois piliers sur lesquels Toumani Camara veut se reposer pour construire sa carrière dans la grande ligue américaine. Il semble en tout cas bien parti pour se faire une place dans le roster de Portland pour le début de la saison régulière.

”Je ce que j’essaie de faire en montant sur le terrain est de prendre du plaisir et donner tout ce que je peux. Je joue avec mon coeur des deux côtés du terrain pour aider mon équipe à gagner. C’est le plus important pour moi. Je suis prêt à me sacrifier physiquement pour le bien de l’équipe”, a-t-il déclaré dans le vestiaire après son bon match.

Portland jouera encore à Phoenix lundi toujours en présaison avant d’entamer sa saison régulière le 25 octobre à Los Angeles contre les Clippers.