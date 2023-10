BNXT League : les ingrédients du début de saison historique du Brussels

Une grande première pour le club de la capitale qui n’avait jamais réalisé un si bon départ en championnat. Ce bilan de quatre victoires et une défaite n’est pas dû au hasard. Il est le fruit de plusieurs facteurs.

Des risques limités dans le recrutement

De retour au poste de coach et de manager sportif, Serge Crevecoeur est quasiment reparti d’une page blanche cet été en ne conservant que deux joueurs présents saison passée (Louis Hazard et Terry Deroover). Le technicien bruxellois et son staff ont bâti un noyau cohérent. Alors que le club a vu pas mal de joueurs passer ces dernières années sans grande réussite, les dirigeants bruxellois ont cette fois limité les risques au niveau du recrutement.

Le cinq de base a été construit avec des valeurs assez sûres. À l’image d’Alex Libert et Yannick Desiron, des joueurs belges d’expérience qui ont depuis longtemps fait leurs preuves dans la compétition belge. Il y a aussi eu l’arrivée de Jelani Watson-Gayle, international britannique, au poste de meneur. Et de l’ailier-fort américain Brandon Horvath, champion avec Saint-Quentin en ProB française la saison dernière. Autant de joueurs au profil très complémentaires sur le terrain.

Un banc efficace et la meilleure attaque

Une donnée importante dans les résultats du Brussels depuis le début de compétition est l’apport de son banc. En plus d’un cinq de départ avec beaucoup d’impact, les joueurs sortant du banc se montrent également performants (plus de 35 points en moyenne). Ce qui renforce le degré de la menace collective au sein de l’équipe bruxelloise. Neuf joueurs différents comptent une moyenne d’au moins 6 points par match (dont quatre au-dessus des 10 points). Preuve que le danger peut venir de partout au Brussels qui possède jusqu’ici la meilleure attaque du championnat avec 85 points de moyenne.

Une identité défensive retrouvée

En plus d’être performant sur le plan offensif, le Brussels peut aussi se baser sur une identité défensive, chère à Serge Crevecoeur, en progrès. Après avoir pris l’eau lors du match d’ouverture face à Courtrai en encaissant 94 points à domicile, la défense bruxelloise a montré des signes plus encourageant par la suite. Sur ces quatre derniers matchs, l’équipe bruxelloise a encaissé 72 points en moyenne. Efficace des deux côtés du terrain, le Brussels ne joue plus dans la même cour que les années précédentes.

Alost 82-95 Brussels

Alost : 23/31 (2 pts) ; 4/19 (3 pts) ; 24/31 (lfs) ; 22 rbs ; 16 ss ; 20 ftes. JEAN-MARIE 19, MARAS 18, MARCHANT 0, BLONDIN 8, TEMMERMAN 5, Ledegen 14, Mutic 13, Schauvlieger 5, Lefevre -, Massey -, Unal -, Buysse -.

Brussels : 24/46 (2 pts) ; 8/13 (3 pts) ; 23/24 (lfs) ; 26 rbs ; 16 ass ; 29 ftes. HAZARD 6, DESIRON 10, LIBERT 11, HORVATH 13, WATSON-GAYLE 10, Deroover 9, Hanquiez 13, Harris 12, Ambrose 6, Kotrulja 2, Ntesa 3.

Quart-temps : 24-27, 25-26, 19-18, 14-24.