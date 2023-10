Liège Basket enfile son costume européen

Ce mardi soir, Liège Basket deviendra le premier club belge à prendre part à l’ENBL (European North Basketball League). Fondée en 2021 et officiellement reconnue par la Fiba, il s’agit d’une ligue européenne mineure (NdlR : elle est considérée comme la cinquième coupe européenne en termes d’importance). D’abord exclusivement ouverte aux clubs du nord de l’Europe, comme son nom l’indique, cette compétition accueille désormais des équipes des quatre coins du continent (Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Danemark, Roumanie, Lituanie, Estonie, Lettonie, Pologne, Bulgarie, Israël, Kosovo, République tchèque).

Cette saison, l’ENBL rassemble seize clubs, sélectionnés après candidature sans tenir compte de critères sportifs. Réparties en deux poules de huit, les équipes rencontrent une seule fois chacun des adversaires de leur groupe. Liège jouera trois matchs à domicile et quatre en déplacement. À l’issue de cette phase, les quatre meilleures équipes de chaque groupe prendront alors part aux playoffs (confrontations en aller-retour).

"Un plus pour la suite de la saison"

Le premier adversaire de Liège Basket est l’équipe polonaise de Zielona Gora, qui avait terminé à la sixième place de la compétition la saison passée. Dans son championnat, Zielona Gora a connu un départ difficle avec un bilan d’une victoire et trois défaites.

Toujours privés d'Hagins et Rodriguez sur blessure, les Liégeois veulent profiter de ces affiches européennes pour parfaire leurs automatismes collectifs. "Je ne connais pas du tout le niveau de cette compétition mais il y a de bonnes équipes, a précisé Olivier Troisfontaines sur le site de Liégeois Magazine. Je prends cela comme une opportunité de disputer des matchs et apprendre à mieux nous connaître et jouer ensemble. Cela apportera un plus pour la suite de la saison."

Calendrier : Liège - Gora (17/10) ; Voluntari - Liège (15/11) ; Keila - Liège (28/11) ; Liège - Valmiera (13/12) ; Brno - Liège (28/12) ; Liège - Siauliai (17/01) ; Newcastle - Liège (23/01).