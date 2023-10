Pas prolongé au Brussels, Joël Ekamba est toujours sans club : “Je suis debout tous les jours à 8 heures”

”C’est frustrant car, malgré le fait que je n'étais pas souvent utilisé à ma meilleur position, j’ai réalisé une bonne deuxième partie de saison (NdlR : il a terminé avec plus de 10 points et 4 rebonds de moyenne). Je savais que j’étais en dernière année de contrat et que je devais me montrer positivement pour espérer prolonger. Je pense avoir fait ce qu’il fallait. J’avais donc l’espoir de continuer au Brussels. Il y a eu des discussions mais elles n’ont finalement pas abouti.”

guillement J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Marc Jaumin qui m'a énormément appris."

Le changement de coach et de management, avec le retour de Serge Crevecoeur aux commandes, a été préjudiciable pour celui qui entretenait une bonne relation avec son prédécesseur Jean-Marc Jaumin. “Il m’avait quelque peu pris sous son aile. C’est lui qui m’a véritablement guidé pour mes premiers pas dans la peau d'un joueur pro. Il m’a beaucoup appris. On a passé pas mal de temps à travailler spécifiquement ma technique de tir durant des séances individuelles. Et cela s’est ressenti dans mes pourcentages de réussite en match. J’ai beaucoup d’estime pour lui.”

Débuter en tant que pro dans sa ville natale restera une expérience importante pour Joël Ekamba. “Après mes passages en France en ligue Espoirs (à Limoges et à Monaco), j’avais décidé de revenir à Bruxelles pour être proche de ma famille et profiter de mon entourage pour débuter ma carrière le plus sereinement possible. Malheureusement, l’aventure au Brussels s’est arrêtée, mais c’est que ça devait se passer comme cela. C’est la volonté de Dieu et quelque chose de meilleur m’attend après ça. Il existe des contacts avec certains clubs et j’espère pouvoir signer un contrat d’ici peu. Et prouver à certaines personnes qu’elles ont eu tort à mon sujet.”

En attendant, celui qui a passé une partie de la présaison à s’entraîner avec Ostende et qui se considère comme “un poste 2 dont la priorité est de mettre beaucoup d’intensité en défense mais aussi capable de faire la différence en attaque” continue de se maintenir en forme individuellement. “Je suis debout tous les jours à 8 h pour aller m’entraîner chez un préparateur physique. Et en fin de journée, je travaille sur les aspects de mon jeu au centre Elite Athlete à Anvers.”