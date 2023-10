Toumani Camara raconté par son meilleur ami : “Je l’ai vu claquer deux dunks en U12”

À l’aube de ses débuts en saison régulière dans la Grande Ligue américaine, nous nous sommes entretenus avec Joël Ekamba, joueur pro et ami très proche de Toumani Camara en Belgique. Retour sur son histoire à travers les yeux de son pote.

”Il avait déjà un peu le style américain à 12 ans”

”La première fois que je l’ai vu, c’était à l’âge de 11 ans lors d’un tournoi. Je jouais avec l’équipe de Ganshoren et lui évoluait avec la sélection Bruxelles-Brabant. Il était le plus grand de son équipe, le bras recouvert d’une longue manchette de protection, un bandeau sur la tête. Il avait déjà un peu le style américain en lui (rires). C’était un tournoi U12 et je l’ai vu claquer deux dunks. Je me suis demandé qui était ce phénomène. Comme il jouait avec des gars que je connaissais, on est entré en contact via les réseaux. Plus tard, en U16, on a joué ensemble à Woluwe. C’était le meilleur joueur et shooter de notre équipe. C’était facile de jouer à ses côtés.”

”Avant Kevin Durant et maintenant Toumani à la Playstation”

”La saison où on a joué dans la même équipe, on passait quasiment tout notre temps ensemble. Il venait souvent dormir chez moi à la maison, c’était un peu notre QG. Si on n’était pas au basket, ou occupés à nous entraîner dehors, on jouait la plupart du temps à la Playstation au jeu NBA2K. La NBA nous faisait déjà tous rêver. Je me rappelle qu’on se disputait pour jouer avec l’équipe d’Oklahoma City à l’époque où Kevin Durant jouait là-bas. On était tous fans de KD. Maintenant, je peux jouer avec Toumani, cela fait bizarre de le voir en personnage de jeu vidéo. Dès qu’il a été drafté, je me suis acheté une Playstation 5 (rires). C’est impressionnant, ils l’ont bien fait, on voit que c’est lui. Mais les concepteurs du jeu devraient un peu remonter son niveau. Ils ne le connaissent pas encore assez bien.”

Toumani Camara et Joël Ekamba sur le playground lorsqu'ils étaient plus jeunes. ©DR

”Un gars plutôt timide et réservé de nature”

”Je me souviens que pendant un stage de sélection régionale U16, il m’a appris qu’il envisageait d’aller aux États-Unis. C’est un gars plutôt timide et réservé de nature. C’était un peu difficile pour lui quand il est parti car il n’avait jamais quitté sa famille. Il n’était jamais allé dans un internat en centre de formation ici en Belgique. Il rentrait tous les soirs à la maison. C’est donc la première fois qu’il restait éloigné de sa famille. Il a aussi eu du mal au début avec la pratique de la langue. Mais une fois sur le terrain, c’est juste son talent qui parlait. Il savait pourquoi il faisait tout ça. Il avait un objectif en tête et c’est ça qui lui a donné la force. On ne parlait pas encore forcément de NBA car pour un Belge, ça reste un chemin difficile. On se captait régulièrement par messages ou via Facetime afin de se tenir au courant. C’était difficile de regarder ses matchs à cause du décalage horaire mais le lendemain je me précipitais sur YouTube pour aller voir ses highlights.”

”Devant la télévision jusqu’à 6 heures du matin pour la Draft”

”Le soir de la Draft NBA, j’étais évidemment devant ma télévision avec d’autres amis. Je lui en parlais déjà depuis un petit temps. Lui a commencé à y croire encore plus lorsqu’il a été élu dans le meilleur cinq de base et meilleur défenseur de sa conférence. Il était très déçu de ne pas s’être qualifié pour la March Madness lors de sa dernière saison universitaire. Mais ça l’a motivé à travailler encore plus fort afin d’être prêt pour la suite. Il a enchaîné les workouts dans différentes franchises NBA et on analysait chaque fois ensemble les débriefs sur Twitter. On voyait sa cote monter au fur et à mesure. Je lui ai envoyé un long message juste avant la Draft pour le soutenir. Je n’avais aucun doute sur le fait qu’il serait sélectionné par une équipe alors que beaucoup de monde restait sceptique. Des gens se moquaient même sur les réseaux. On a dû attendre jusqu’à 6 heures du matin pour que son tour arrive enfin. Mais je n’aurais de toute façon pas su dormir avant ça. Même pour nous à distance, c’était une émotion énorme.”

”Il a été affecté par son départ de Phoenix”

”Après son premier entraînement avec l’équipe au complet à Phoenix, il a directement envoyé un message dans notre groupe en disant qu’il avait joué contre Kevin Durant et qu’il était vraiment trop fort. On avait du mal à réaliser que notre pote venait de partager le terrain avec un tel joueur. Toumani est réputé comme bon défenseur mais il nous a confié que c’était quasiment impossible de défendre sur Durant. C’est comme s’il ne te voyait pas quand tu défends sur lui. Lorsqu’il était à Phoenix, je me voyais déjà aller le voir en finales NBA (rires). En rigolant, on l’imaginait presque avec une bague de champion NBA pour sa première saison. Son transfert à Portland l’a affecté dans un premier temps. Il n’a plus donné de nouvelles durant quelques jours et avait effacé toutes ses publications sur Instagram. J’ai alors compris qu’il était touché par son départ de Phoenix.”

Toumani Camara avec les Suns lors de la Summer League NBA. ©Phoenix Suns

”Il peut devenir un joueur clé à Portland”

”Je n’ai pas de doute sur le fait que Toumani va réussir en NBA, si on lui en donne l’opportunité. Portland est une jeune équipe en reconstruction dont il peut selon moi devenir un joueur clé au fil de la saison. Il est toujours prêt à répondre présent, à aider son équipe. Comme il l’a prouvé en présaison. La dernière fois qu’il est revenu en Belgique, il y a quelques semaines, on s’est entraîné ensemble et j’ai constaté à quel point il a évolué physiquement. Ses changements de rythme en dribbles sont impressionnants. On a joué en un contre un pour le fun. Il m’a battu mais je me suis pas livré à fond pour ne pas le blesser (rires). C’est quelqu’un de calme, mature et humble. Le succès ne le changera pas. À Liège après avoir assisté à un match, je l’ai vu signer des autographes et faire des selfies durant presque une heure. Il voulait faire plaisir à tout le monde.”