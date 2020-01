La NBA a annoncé hier soir les remplaçants pour le All-Star Game qui se déroulera le 16 février.

La grande fête annuelle de la NBA se prépare tout doucement. Une semaine après l'annonce des titulaires pour le All-Star Game, c’était au tour des noms des quatorze remplaçants d'être dévoilés ce jeudi.

On dénombre six joueurs dont c'est la première sélection au All-Star parmi les remplaçants : Bam Adebayo, Jayson Tatum, Brandon Ingram, Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Domantas Sabonis. Ce qui fait neuf petits nouveaux, car Trae Young, Luka Doncic et Pascal Siakam arrivent directement dans la peau de titulaires.

En plus du changement de format, pour rendre hommage à Kobe Bryant, l’événement de cette année s'annonce historique, étant donné qu'on retrouve huit joueurs non-Américains sélectionnés pour le match qui rassemble les meilleurs joueurs de la ligue !

Deux Camerounais (Siakam et Embiid), un Lituanien (Domantas Sabonis), un Serbe (Nikolas Jokic), un Français (Rudy Gobert), un Australien (Ben Simmons), un Grec (Giannis Antetokounmpo) et un Slovéne (Luka Doncic).

On sait que la NBA continue de s'ouvrir aux autres continents, avec notamment ses NBA Global Games et des matches de pré-saison en Chine et au Japon, ainsi que des matches de saison régulière délocalisés au Mexique et en France. La sélection de huit non-Américains pour cet événement pourrait même donner l'idée à la NBA d'une confrontation entre la Team USA et la Team World, à l'image du Rising Stars Challenge, où les joueurs américains de première et deuxième années défient leurs homologues internationaux.

Un match où la Team World defierait la Team USA ravirait sans aucun doute les fans, notamment en Europe, qui réclament cet affrontement depuis plusieurs années.

On rappelle que les deux chefs d'équipes, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, doivent effectuer le choix des équipes dans la nuit de jeudi à vendredi prochain.

Au delà de voir huit non-Américains sur 24 sélectionnés, l'ombre de Kobe Bryant planera assurément sur le United Center le 16 février prochain.