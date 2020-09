Les années passent, le temps laisse des traces mais il y a une chose qui ne change pas : LeBron James est toujours aussi fort et dominant. En sortant les Los Angeles Lakers du marasme dans lequel ils végétaient depuis une décennie pour les remettre dans la lumière, le King est peut-être en train de réaliser (et de concrétiser) le plus grand défi de sa carrière.

(...)