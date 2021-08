Le soir du 29 juillet dernier, la déception était grande dans le chef de Vrenz Bleijenbergh. Et pour cause: lui qui nourrissait de grands espoirs de rejoindre la NBA a vu son rêve (temporairement) se refermer, n'étant pas sélectionné à la draft. Pourtant, tous les voyants étaient au vert, après avoir effectué de nombreux workouts au sein de différentes franchises.



Un coup dur, certes, mais pas la fin d'un rêve. La NBA, ce n'est pas pour la saison prochaine. Peut-être plus tard. Mais la vie continue et Vrenz Bleijenbergh l'a bien compris, lui qui n'a bien évidemment pas mis son rêve de rejoindre la Grande Ligue entre parenthèses. Bien au contraire. Mais pour y arriver, il devra passer par une autre case que la draft et sa prochaine escale est prévue en Espagne.



En effet, l'ailier de 2m08 s'est officiellement engagé avec les Espagnols du Real Bétis. Les Sévillans ont terminé 16e du dernier défunt championnat avec un bilan de 11 victoires pour 25 défaites. En Espagne, Vrenz Bleijenbergh va se frotter à l'un des meilleurs championnats, si ce n'est le meilleur, européens. De quoi emmagasiner pas mal d'expérience pour lui qui va pouvoir se frotter à des adversaires d'un tout autre calibre de ce qu'il a connu jusqu'à présent en Belgique.



Un championnat espagnol qui commence à avoir la côte en Belgique puisqu'ils seront quatre à y évoluer la saison prochaine. En effet, outre Vrenz Bleijenbergh (Real Bétis), on retrouvera la légende de Valence, Sam Van Rossom, mais également deux anciens coéquipiers de Vrenz Bleijenbergh à Anvers et qui viennent de rejoindre la Liga ACB: Hans Vanwijn (Saragosse) et Ismaël Bako (Manresa).



Ce transfert en Espagne est en tout cas une très bonne nouvelle pour la jeune carrière de Vrenz Bleijenbergh qui fait un pas en avant. Celui qui lui permettra peut-être de rejoindre la NBA prochainement? C'est tout le mal qu'on lui souhaite mais en attendant, il va falloir faire ses preuves en Liga ACB. Un pari osé mais qui, s'il s'avère gagnant, pourrait lui ouvrir de nombreuses portes.