S’il y a bien quelque chose que l’on ne peut jamais reprocher aux Montois, c’est d’abdiquer. Non, à l’image de leur coach, Vedran Bosnic, les Renards ne lâchent rien, même dans l’adversité. Et on peut dire qu’ils n’ont pas été vernis depuis le début de la saison entre la blessure de Nichols, le départ de Gilmore et plus récemment, la blessure de leur maestro, Muha Pasalic.