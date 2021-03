Nous avons été à la rencontre des Mitchell, où le fils prodige suit les traces de son emblématique papa.

Quand on entre chez les Mitchell, la première chose qui frappe est l’amoncellement de paires de Basket. "La plupart sont à Ajay, il en fait une consommation dingue", rigole son père Barry dans un savoureux mélange de "franglais". Mis à part le bouc poivre et sel et quelques kilos en plus, le formidable combattant qui fit les beaux jours d’Ostende dans les années 1990 n’a pas tellement changé. C’est qu’il y a un an d’ici, à près de 55 ans, il évoluait toujours à Grivegnée, en provinciale Liégeoise.