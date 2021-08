Après une année riche en émotions et en rebondissements, avec notamment une place en finale du championnat et un parcours honorable sur la scène européenne, Mons-Hainaut repart d’une page quasi blanche, pour la saison 2021-2022.Les pions importants, Jabril Durham (Hambourg), Arik Smith (Janus Fabriano), Auston Barnes (Cento), Skylar Spencer (Astana) et Anthony Lambot (Limburg) ont quitté le Borinage avec le sentiment du devoir accompli, laissant place à d’autres profils.