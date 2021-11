Les Gauchos de Santa Barbara disputeront leur seconde rencontre dès lundi soir à Washington State.

Parti durant l’été poursuivre sa formation aux Etats-Unis après une saison et demi à Limburg, l’international belge et fils de Barry Mitchell (ex-Ostende) n’est pas rentré dans le cinq de départ de sa nouvelle équipe mais a néanmoins compilé le plus gros temps de jeu (23 minutes) avec de belles stats : 11 pts (4/5 dont 2/3 à 3pts), 1 rbd, 1 balle volée mais surtout 5 assists sans aucune perte de balle.