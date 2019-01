Ca y est: après plusieurs semaines de votes, les titulaires du prochain All-Star Game qui se déroulera à Charlotte le 17 février prochain sont connus. Sans surprise, les deux capitaines, à savoir les deux joueurs qui ont obtenu le plus de votes dans leur conférence sont, à l'Est, Giannis Antetokounmpo et à l'Ouest, LeBron James. Ce sont donc eux qui formeront les équipes.





A l'Ouest, les cinq joueurs choisis pour commencer ce match des étoiles sont donc LeBron James, James Harden, Steph Curry, Kevin Durant et Paul George. Très longtemps dans la course pour être titulaire, le prodige slovène Luka Doncic reste donc sur le carreau même s'il a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix des supporters. Malheureusement pour lui, ces votes comptaient pour 50% du total, les 50 autres étant amenés par les joueurs et les journalistes qui sont aussi amenés à voter. Idem pour Derrick Rose qui était pourtant le deuxième à obtenir le plus de voix chez les guards derrière Steph Curry.





A l'Est, aux côtés du capitaine Giannis Antetokounmpo, on retrouve Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard et Joël Embiid. Dwyane Wade, qui a été plébiscité par les fans, est lui aussi passé à la trappe des starters après le vote des journalistes et des joueurs.





Mais si les dix titulaires sont connus, il faudra encore choisir les remplaçants. Ca, ce sera le travail des coaches. L'annonce des joueurs choisis en tant que remplaçant sera faite jeudi prochain, le 31 janvier alors que les équipes, quant à elle, seront formées le 7 février en direct. Pour rappel, les joueurs des deux conférences peuvent être mélangés. Ce sont les deux capitaines, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, qui choisiront tour à tour leur joueur avec un avantage au joueur des Lakers qui pourra choisir en premier car il a terminé premier en nombre de votes des supporters.