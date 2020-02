Cette nouvelle version a permis d'avoir une vraie fin de match à suspense.

© Getty Image

Oui, on a vibré durant un All-Star Game! Voilà bien une phrase que l'on pensait ne jamais pouvoir écrire mais pourtant, cette nouvelle version en hommage à Kobe Bryant s'est révélée être un test plus que positif. Car au final, tous les publics ont été satisfaits. Ceux qui étaient venus pour voir des dunks, des alley-oop et des trois points ont été servis alors que ceux qui voulaient un peu de compétition, de la défense et de l'intensité ont également trouvé leur compte. Attention, on ne dit pas que ce All-Star Game était digne d'un Game 7 des Finals mais il était loin d'être la mascarade de ces dernières années. Fini de rester en attaque à attendre la balle sans jouer en défense. Fini les contre-attaques à 4 contre 0,...Non, une fois encore, Adam Silver a réussi son coup pour révolutionner un événement qui avait perdu de sa superbe., avouait, auteur du panier final pour la Team LeBron.Les joueurs ont même été jusqu'à se plaindre de l'arbitrage... mais pas pour le fun. Non, ils ont réellement contesté certaines décisions en fin de match, principalement la Team LeBron qui semblait plutôt frustrée par quelques coups de sifflets.Mais l'intensité, elle, a tout de même mis un peu de temps avant de grimper. Durant le premier quart-temps, remporté 54-41 par la Team LeBron, on sentait un semblant d'envie mais pas de tous les joueurs. Par contre, au deuxième acte, Giannis Antetokounmpo a directement mis les points sur les "i". Il n'était pas là pour jouer à la baballe! Les défenses se resserraient et l'intensité grimpait d'un petit cran sans pour autant mettre le spectacle de côté comme en témoigne le tir du milieu, au buzzer, de Trae Young ou encore le festival au périmètre de Kawhi Leonard et les dunks à répétition de Ben Simmons.C'est vraiment en deuxième mi-temps qu'on a senti des joueurs qui avaient envie d'en découdre. Le troisième quart-temps était beaucoup plus serré (il s'est d'ailleurs terminé sur un score de 41-41) avant ce fameux dernier acte. L'objectif: marquer 24 points. Et si l'on pensait que cela pouvait aller vite avec les artilleurs présents sur le parquet du United Center et les défenses très ouvertes, on s'est royalement trompé car les gars sur le terrain ont joué le jeu. Pas question de perdre. Plus question de laisser des paniers faciles. LeBron James s'en souvient encore, lui qui s'est fait contrer à deux reprises par Giannis Antetokounmpo. Dans la salle aussi, l'ambiance montait d'un cran. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on entendait les gens crier "defense, defense, defense". C'était elle, l'invitée surprise de l'événement: la défense!, reconnaissaitaprès la rencontre. Au final, c'est la Team LeBron qui s'impose au bout du suspense (157-155) sur un dernier lancer-franc d'Anthony Davis., souriaitCette nouvelle version du All-Star Game semble être la bonne et elle a en tout cas amené une vraie compétition sur le terrain et de l'intensité, ce qu'on n'avait plus vu depuis un bon moment. Reste à voir si la formule sera conservée (voire améliorée) et si les joueurs continueront à jouer le jeu à l'avenir. En tout cas, nous, elle nous a séduits. Pour la petite histoire, c'est Kawhi Leonard qui a remporté le premier Kobe Bryant MVP Award du All-Star Game de l'histoire.