Julie Allemand : "On joue sans pression désormais" Basket Denis Esser

Si les Cats accèdent à la finale, la Liégeoise s’attend à jouer la France "qui a un chemin plus facile".



Très entourée après le tir de la gagne mercredi soir, Julie Allemand analysait la situation avec un certain recul : "Ce succès contre la Russie, il ne vient pas du dernier panier. C’est une victoire d’équipe, c’est tout ce qu’on a créé avant, depuis le début de la partie, toutes ensemble, qui nous a amenées là et qui fait qu’on a gagné ce match."