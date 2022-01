Après un succès tant attendu et encourageant à Liège, le Phoenix mettait le cap sur Alost. Un déplacement intéressant à plus d’un titre puisque les Bruxellois affrontent la semaine prochaine l’Okapi en quarts de finale de la Coupe de Belgique. La Coupe étant inscrite en lettres d’or dans l’agenda bruxellois, gageons que l’équipe de la capitale sera plus consistante pour les second et troisième volets de ce triptyque.