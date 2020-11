Gorgemans était actuellement sans club après une saison en Roumanie (Reda Timisoara) écourtée par la pandémie de Coronavirus.

Son arrivée à Liège intervient dans le contexte du remplacement de Justin Kohajda parti en Espagne (Real Valladolid) il y a quelques jours. Même s’il ne s’agit pas du tout du même genre de profil, l’ex-lauréat du titre d’espoir de l’année devrait apporter de la taille, et de l’expérience à cette équipe liégeoise. L’ancien de Waterloo, du Centre AWBB et de Mons a également évolué à Charleroi et au Brussels.

C’est aussi un joueur adroit depuis le poste haut. Il a signé un contrat de cinq mois clairement destiné à le relancer dans une équipe où la priorité est donnée aux joueurs belges.