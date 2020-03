Le club bruxellois ne lui cherchera pas de remplaçant.

Le club du Brussels et Andell Cumberbatch ont décidé de mettre fin à leur collaboration. L'ailier américain s'est occasionné une micro-déchirure du tendon rotulien gauche en montant au dunk lors d'un match amical vendredi. Le joueur de 26 ans va désormais devoir observer une longue période de repos qui met d'ores et déjà fin à saison. Suite à l'épidémie du coronavirus et la menace de fermeture des frontières américaines, le natif du New Jersey a souhaité rentrer se soigner au pays. Le Brussels, qui a tenu à remercier le joueur pour son investissement et sa gentillesse, fera donc une petite économie de contrat puisque le club de la capitale a décidé de ne pas lui chercher de remplaçant et terminera la saison avec neuf joueurs pros au sein de son effectif.

La lutte pour une place en playoffs s'annonce encore plus difficile pour les Bruxellois qui pointent actuellement à deux longueurs du top 8 qualificatif. Après le départ du coach Crevecoeur vers la France il y a quelques semaines, l'équipe doit cette fois faire face la perte d'une rotation importante.