La triste nouvelle est tombée en toute fin d’après-midi d’un tweet de l’un des plus sérieux insiders de la NBA : André Emmett, un ancien des Nets et des Grizzlies mais aussi de…Liège Basket a été assassiné ce matin à Dallas. Né et élevé à Dallas (Texas), il avait 37 ans et venait d’être papa voici peu.

Emmett (1m96) avait été drafté en 36ème position en 2004 après être sorti de Texas tech où il avait évolué sous les ordres du légendaire coach Bobby Knight. Doté d’une superbe détente, il avait notamment remporté le concours de dunks de la NCAA (le championnat universitaire).



Il avait encore fait parler de lui cet été en étant l’un des grands animateurs de la ligue BIG 3 (le 3X3 américain) dont il avait été deux fois nommé joueur de la semaine. Sous la conduite de Michael Cooper (un ancien des Los Angeles Lakers époque « Showtime »), Emmett y faisait équipe avec les ex-NBAers Drew Gooden, Jason Maxiell et Dahntay Jones notamment.



Après ses années en NBA, André Emmett avait tenté sa chance en Europe. Il était notamment passé quelques mois par Liège Basket pendant la saison 2007-2008 pour terminer meilleur marqueur du championnat belge avec 23,9 pts de moyenne avant d’évoluer quelques matches la saison suivante à Pau Orthez en Pro A française. Au total, dans sa carrière professionnelle, André Emmett aura porté les couleurs de…24 clubs différents aux quatre coins du Monde



Assurément l’un des plus beaux talents purs passé en Belgique, Emmett s’était vite forgé chez nous une réputation de joueur hyper spectaculaire mais fantasque au possible. Ses arabesques et son jeu aérien régalaient le Country-Hall.

Il s’est envolé une dernière fois à Dallas par un chaud matin d’automne…