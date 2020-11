Andy Van Vliet s’éclate à Siauliai pour sa première saison en tant que professionnel.

Après quelques années aux États-Unis, Andy Van Vliet, 25 ans, a décidé de passer pro. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a choisi une destination plutôt inatendue pour ses débuts : Siauliai en Lituanie. "C’est vrai que ce n’est pas une destination commune, surtout pour les Belges. Je suis le seul d’ailleurs", sourit-il. Rencontre avec le nouvel ailier des Lions.

Andy, comment avez-vous atterri en Lituanie ?

"On a été convaincus par leur projet et il faut aussi avouer qu’il y a de bons joueurs. Ils ont été très honnêtes avec moi et je pense que c’était la meilleure situation pour moi car on me proposait beaucoup de minutes et un rôle important dans le groupe. De plus, on affronte de grosses équipes comme le Zalgiris Kaunas, Rytas Vilnius ou encore Neptunas."

(...)