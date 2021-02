Le staff et les dirigeants du Brussels ont de quoi retrouver le sourire. Non seulement, leur équipe est enfin parvenue ce lundi à décrocher sa deuxième victoire en championnat, la première de l’année 2021, mais ils ont aussi certainement été rassurés par les débuts d’Angelo Chol, leur nouvelle recrue. Directement lancé comme titulaire sur le parquet de Liège, l’intérieur américano-soudanais de 27 ans, pourtant privé de match officiel pendant près d’un an, n’aura mis que quelques minutes à convaincre de son potentiel (15 points, 5 rebonds, 2 assists en 18 minutes).