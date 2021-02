En proie à de gros problèmes dans sa peinture, le Phoenix Brussels s’est offert les services d’Angelo Chol il y a quelques jours. Après avoir subi cette fameuse quarantaine obligatoire, le pivot soudano-américain de 27 ans (2m06) va enfin faire ses débuts avec ses nouvelles couleurs ce lundi soir dans la Cité ardente. "Ça fait près d’un an que je n’ai plus joué de match officiel donc je dois bien avouer que je suis assez excité et que j’attends ça avec impatience", explique-t-il.