Ann Wauters, non retenue pour l’Euro, se concentrera sur les Jeux Olympiques ! Basket Denis Esser Pour la première fois depuis 2016, Ann Wauters (40 ans) la capitaine des Belgian Cats n’a pas été retenue pour la sélection des Belgian Cats. © Esser

La nouvelle est tombée ce vendredi après-midi depuis Cordoue en Andalousie où les Belgian Cats sont actuellement en stage de préparation en vue de l’Euro et des Jeux Olympiques : après consultation avec Ann Wauters ainsi qu’avec son staff médical et sportif, le sélectionneur et coach national Philip Mestdagh a pris la décision de ne pas sélectionner la Capitaine des Cats en vue du prochain Euro.



"Ca n’a pas été une décision facile à prendre. Le programme de cet été, fort chargé avec l’enchainement Euro-Jeux Olympiques nécessite une attention particulière par rapport à la charge de travail de toutes nos joueuses. Nous avons des ambitions, que ce soit pour l’Euro ou les Jeux et cela a également été un facteur important à prendre en compte dans le processus de décision."



Même si les soins et l’entrainement individuels constant auxquels elle s’astreint semblent porter leurs fruits et lui permettent d’être mieux que l’année dernière au T.Q.O. d’Ostende, la crise sanitaire n’a pas arrangé les affaires d’Ann Wauters qui file sur ses 41 ans (le 12 octobre prochain). La légende du basket féminin ne s’en est jamais cachée : Même si l’âge est là et que son rôle dans l’équipe est désormais réduit, c’est pour boucler la boucle aux Jeux Olympiques qu’elle n’a toujours pas mis fin à carrière.



À ce sujet, le coach Mestdagh poursuit : "L’intention reste de préparer Ann encore davantage en vue des jeux, notamment par la poursuite d’un programme individuel dès le départ des Cats pour Strasbourg, dans une dizaine de jours."



En attendant, Ann Wauters ne disputera pas à Cordoue les deux rencontres de préparation de ces vendredi et samedi opposant les Belgian Cats au Nigeria d’abord, à l’Espagne ensuite. Après cette annonce et celle d‘hier concernant Elise Ramette et Becky Massey, désormais officiellement remplaçantes, il ne reste plus qu’une seule joueuse à écarter en vue de la sélection finale des douze qui participeront au Championnat d’Europe du 17 au 27 juin à Strasbourg et Valence (Espagne).