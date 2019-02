Le transfert attendu de l'intérieur vedette de La Nouvelle-Orléans, Anthony Davis n'a pas eu lieu.

Malgré une offre incroyable des Los Angeles Lakers (six jeunes joueurs dont les excellents Ball, Kuzma et Ingram plus deux choix de draft), malgré la volonté de leur All-Star de partir, les Pelicans sont restés inflexibles jusqu'au bout de la période de mouvements des jouuers autorisée par la NBA (jeudi 21h00 belges). Les Lakers ont en dernière minute échangé l'arrière-ailier Michael Beasley et le pivot Ivica Zubac contre l'intérieur Mike Muscala qui venait pourtant d'arriver chez les Clippers en provenance de Philadelphie. Avec une place de libre dans leur effectif, l'équipe LeBron James pourrait engager Carmelo Anthony, sans contrat actuellement.

La dernière belle transaction a été réalisée par Toronto qui a attiré le pivot-passeur espagnol de Memphis Marc Gasol. Ils ont cédé trois joueurs aux Grizzlies, en particulier le pivot lituanien Jonas Valanciunas. Les Raptors ont dès lors de la place dans leur effectif pour récupérer des joueurs qui ne manqueront pas d'être 'coupés' dans les prochains jours.

Philadelphie qui veut jouer le titre a signé la meilleure affaire de la période, sur le papier, en attirant l'ailier-fort des Clippers Tobias Harris.

Orlando a lui joué un petit coup de poker en recrutant l'arrière Markelle Fultz le N.1 de la draft 2017, qui n'a pas réussi en dix-huit mois à Philadelphie, en bonne partie en raison de blessures.

Dallas mise aussi sur le rétablissement d'un blessé de longue date le Letton Kristaps Porzingis (ex-New York) qui n'a plus joué depuis un an et qui ne jouera pas cette saison. Ils ont dû se séparer du marqueur maison Harrison Barnes, parti à Sacramento.