Anthony Lambot après la victoire au Spirou: "C'est... intéressant de venir gagner à Charleroi" Basket Jérôme Brys L'ailier de Limburg United a été sans pitié pour ses anciennes couleurs avec 25 points (dont 21 en première mi-temps) et 13 fautes provoquées! © BELGA

Après sa défaite face à Mons en milieu de semaine, le Spirou de Charleroi affrontait un nouvel adversaire direct dans la course au Top 5: Limburg United. Et si le début de match était à l'avantage des locaux (22-17), ils ont rapidement été ramenés sur terre par un ancien de la maison: Anthony Lambot. Insaisissable, même pour Noé Botuli, l'ailier de Limburg United a été l'élément déclencheur de l'envol, au tableau d'affichage, des Limbourgeois. Lay-up, petits shoots, trois points et même trois points avec la faute, Anthony Lambot en a fait voir de toutes les couleurs aux Carolos, surtout en première mi-temps, qu'il termine avec 21 unités au compteur. "Je suis rentré en douceur dans la rencontre et puis, on a eu quelques joueurs en problème de fautes, explique l'homme du match. J'ai pris mes opportunités et ça a bien fonctionné. En deuxième mi-temps, d'autres joueurs ont pris le relais et c'est ça la force de notre équipe: ce n'est pas qu'un joueur qui est capable de faire la différence."



Mais dans ce cas précis, c'est quand même lui qui a fait la différence, provoquant, notamment, 13 fautes! L'Anthony Lambot de Mons est de retour. "Au début de saison, c'était compliqué car c'était une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, un nouveau style de jeu et j'ai dû m'adapter, trouver ma place et mon rôle. Maintenant, cela fait plusieurs matchs que je joue mieux et c'est une bonne chose."



Pourtant, malgré cette incroyable prestation, Charleroi aurait pu enlever la victoire quand Kesteloot et Libert remettaient les compteurs à zéro (81 partout) à une minute de la fin. Trop tard malgré tout car Limburg United ne craquait pas sur la ligne des lancers francs pour empocher cet important succès en vue du Top 5. "On a vu de bonnes choses mais on a aussi fait des erreurs, notamment en faisant des fautes sur des shoots à trois points ou en oubliant de faire des fautes à d'autres moments, analyse Sam Rotsaert, le coach carolo. On doit apprendre de nos erreurs pour s'améliorer mais j'ai vu une bonne mentalité", conclut-il.



Pas suffisant pour venir à bout des Limbourgeois avec le mot de la fin pour Anthony Lambot, l'homme du match, qui a été le bourreau de ses anciens coéquipiers. "Venir gagner à Charleroi, dans un match serré, c'est... intéressant car on sait que ce n'est pas facile." Pour espérer intégrer le Top 5, le Spirou n'est pas condamné au sans-faute mais en cas de victoire à Louvain (mercredi) et à Ostende, les Carolos seraient d'office qualifiés.





Charleroi 81

Limburg United 84



Charleroi: 26 sur 61 (2x3); 27 lf sur 31; 39 rbs; 15 ass; 27 fp.

LIBERT 6-4, Lambrecht 8-0, Botuli 0-0, M. Samardzic 6-0, Noterman (-), SCHOEPEN 0-2, Makwa 0-0, V. Samardzic 2-3, KESTELOOT 4-11, LISBOA 7-4, KOK 7-5, Kuta 2-10.

Limburg United: 24 sur 58 (11x3); 25 lf sur 32; 35 rbs; 16 ass; 26 fp.

LITTLESON 3-3, Lesuisse (-), NELSON 5-15, LAMBOT 21-4, DELALIEUX 5-12, Dedroog 0-1, Dammen 2-0, Desiron 0-0, HAMMONDS 2-0, Bojovic (-), Fauconnier 0-0, Palmi 8-3.

Quarts: 22-17/20-29/21-24/18-14.

Arbitres: MM. Jacobs, Dehondt et Vanden Abeele