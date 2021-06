Antonia Delaere évoluera toujours en Espagne la saison prochaine, mais l'arrière anversoise change de club., a résumé Carlos Cantero, son nouveau coach à Saragosse.

Antonia Delaere a joué à Boom avant de prendre le chemin de Namur (2015-2016) puis de Castors Braine (2016-2019). Sa première expérience à l'étranger l'a conduit à Nantes la saison dernière. Dans le championnat espagnol, elle a affiché avec son club basque une moyenne de 9,7 points, 2,5 rebonds et 1,8 assist par match en 27 minutes de jeu. Saragosse, où évoluait cette saison une autre Belgian Cat, Julie Vanloo, a terminé 13e (sur 16) en championnat. Internationale, championne d'Europe U18 en 2011, Antonia Delaere a décroché la médaille de bronze avec la Belgique à l'Euro 2017 puis la 4e place à la Coupe du monde à Tenerife en 2018 et la 5e place à l'Euro 2019 à Belgrade, en Serbie. Les Belgian Cats préparent l'Euro du 17 au 27 juin à Strasbourg puis à Valence, et les Jeux Olympiques du 27 juillet au 8 août à Tokyo.