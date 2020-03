Ce dimanche, à Forest National, le Spirou de Charleroi tentera de venir à bout d’Anvers pour soulever le trophée en Coupe de Belgique pour la sixième fois de son histoire. Une victoire qu’il faudra aller chercher avec les tripes et l’envie car les Carolos seront privés de Khalid Boukichou, suspendu (voir ci-dessous). "On doit être honnête : sans Khalid, nos chances diminuent fortement", avoue Sam Rotsaert, le mentor sambrien. "Mais comme toujours, on va se battre et, sur un match, tout est possible."