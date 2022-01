Anvers, Limburg United et Alost se qualifient pour les demi-finales de la coupe de Belgique Basket Belga Alost s'est qualifié, au bout du suspense, pour les demi-finales de la coupe de Belgique en s'imposant, dimanche après-midi, à domicile face au Brussels (82-70) pour le compte de la manche retour des quarts de finale de la compétition. Limburg United décroche également son ticket pour le tour suivant malgré sa défaite (61-72) face à Louvain alors qu'Anvers l'a emporté, sur le buzzer (90-89) contre Malines. © Belga

Battus de 9 points (79-70) lors du match aller, les Alostois ont renversé la vapeur à domicile au terme d'un match à suspense. Après une première mi-temps équilibrée (38-38), Paulius Valinskas (19 points) mettait les Alostois aux commandes à l'entame du dernier acte (60-53). Mais le Brussels ne lâchait rien pour finalement s'incliner 82-70 et voir les Alostois décrocher leur ticket pour les demi-finales sur l'ensemble des deux rencontres.



Match renversant aussi dans le Limbourg. Victorieux de 19 points sur le parquet de Louvain à l'aller (86-67), les Limbourgeois ont bien failli être surpris à la maison. Louvain a mené toute la rencontre d'une vingtaine d'unités (8-28, 25-46, 37-60) avant que les locaux ne trouvent un peu de réussite pour ne s'incliner que de 11 points (61-72) et décrocher leur ticket pour le tour suivant.



Enfin, dans la dernière rencontre de ce dimanche, Anvers l'a emporté d'un point (90-89) face à Malines grâce à un trois points à la dernière seconde de Smout. Ce duel était déjà plié après la victoire des Anversois de 40 points à l'aller (77-117).



La première affiche des demi-finales de la Coupe de Belgique est connue et mettra aux prises Limburg United et Alost. L'autre demi-finale verra Anvers affronter le vainqueur du duel entre Mons et Ostende. Les Ostendais ont remporté la manche aller (96-58) et se déplaceront à Mons ce mercredi pour la manche retour.



Pour rappel, Ostende est le tenant du titre en Coupe de Belgique après sa victoire face à Malines en finale la saison dernière.