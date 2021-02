Son rôle dans les bureaux plutôt que sur les terrains, il apprend toujours à l’apprivoiser. Alors qu’il est dans sa deuxième année en tant que manager sportif à Anvers, Guy Muya n’a jamais regretté d’avoir rangé ses baskets de joueur pro au placard au terme de la saison 2018-19, à l’âge de 35 ans, pour rejoindre son ami Christophe Beghin, tout juste nommé nouveau coach des Giants.

"J’aurais pu encore jouer une année ou deux même si mon corps commençait à souffrir de plus en plus mais je pensais déjà à mon après-carrière. Lorsque le club d’Anvers m’a proposé ce poste à responsabilités, je n’ai pas pu refuser, c’était une opportunité assez unique", explique l’ex-international belge. "Roger Roels (NdlR : ex-président du club et toujours membre du Board) est devenu comme un mentor pour moi. Il m’est arrivé de faire des faux pas et il a toujours été là pour me remettre sur le droit chemin. Il me guide remarquablement dans ma fonction. Je sais que je peux l’appeler à n’importe quel moment de la journée pour discuter avec lui. Nous entretenons une relation incroyable. Je suis entré dans le métier à un moment difficile car le club sortait d’une saison grandiose. Puis le Covid est venu s’installer. Il a fallu trouver des solutions. La situation est quelque peu exceptionnelle mais je me dit que tout cela renforce mon expérience."