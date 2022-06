Certains joueurs passent sans laisser de traces pendant que d’autres écrivent leur légende. Et en parlant de légende, du côté de Mons, c’est bien dans cette catégorie que l’on peut classer le plus belge des Américains : Justin Cage.

Arrivé en Belgique en 2008, du côté de Liège, alors qu’il n’avait que 23 ans, l’ailier n’a plus jamais quitté le royaume. Et aujourd’hui, le nom de Justin Cage ne laisse plus personne indifférent dans le monde de la balle orange. Timide et réservé, celui qui a pris sa retraite il y a quelques jours s’est épanoui en Belgique tout au long de sa carrière et laissera à jamais une trace indélébile dans notre championnat et plus particulièrement chez les Renards, sa famille d’adoption.