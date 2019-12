Huit ans en tant que joueur, huit en tant que coach, on peut dire que Sam Rotsaert connaît bien la maison ostendaise. Mais pour la première fois de sa carrière, c’est dans l’autre camp qu’il se trouvera samedi à l’occasion du Clasico. Une équipe ostendaise qu’il connaît bien puisqu’il a travaillé avec des joueurs comme Simon Buysse, Keye Van der Vuurst et Servaas Buysschaert. "Je les ai plus vus que mes enfants, note le coach carolo. On avait trois entraînements par jour et certains me voient un peu comme un père. On est souvent en contact et je suis toujours là pour leur donner quelques conseils."

