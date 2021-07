Après deux (bonnes) saisons, Ismaël Bako quitte Villeurbanne Basket Jérôme Brys Sa future destination n'est pas encore connue. © BELGA

Il y a quelques jours, au moment de dresser le bilan de sa saison, Ismaël Bako nous confiait qu'il avait envie de continuer l'aventure avec Villeurbanne et qu'il devait encore discuter avec le club pour savoir ce qu'il attendait de lui. Malheureusement, malgré deux excellentes saisons (une première d'apprentissage et une seconde d'émancipation), l'aventure au sein du club dirigé par Tony Parker se termine pour le longiligne pivot louvaniste.



Les dirigeants français viennent en effet d'officialiser la nouvelle. "Ismaël Bako restera un personnage qui aura marqué les deux dernières années de LDLC ASVEL. Prometteur dès ses débuts, il a confirmé tous ses progrès lors de sa deuxième saison, pour terminer de la plus belle des façons, en jouant son meilleur basket lors du Final Four de Rouen", écrit le club sur son site Internet.



Une chose est certaine: Ismaël Bako n'a aucun regret à savoir. Il a donné tout ce qu'il avait en lui et l'a prouvé lors du Final Four des playoffs, devenant même le leader de cette équipe sacrée championne de France. En l'absence de Moustapha Fall et de Guerschon Yabusele, c'est bien l'international belge qui a tenu la baraque dans la raquette. Pas suffisant visiblement pour convaincre les Français de le conserver la saison prochaine. Les Lyonnais ont certainement envie de développer la pépite qu'ils ont récupéré il y a quelques jours: Victor Wembanyama (17 ans et 2m19!).



La future destination de l'ancien anversois n'est pas encore connue mais à la vue de ses récentes prestations, les offres devraient rapidement arriver sur la table de son agent. Espérons qu'il aura encore la chance de jouer l'Euroligue et qui sait, dans une équipe qui lui donnera les clés de sa raquette.